Generosità Havertz: 200 mila euro in aiuto degli alluvionati in Germania

Il calciatore tedesco in aiuto dei suoi connazionali in difficoltà

Il giocatore ha donato 200 mila euro alla Croce Rossa per aiutare tutte le persone in difficoltà. Da quanto si apprende dalla BBC, il tedesco aveva appreso dei fatti nel suo Paese durante Euro 2020 ed era rimasto sconvolto. Così ha deciso di rendersi utile. "Inizialmente non avevo capito quanto fosse grave. Poi mi hanno mandato un video e diverse immagini. E' stato orribile . Si vedeva che tutto era allagato, le macchine galleggiavano, c'erano persone nell'acqua. È stato difficile perché ho vissuto la mia vita lì vicino. Forse a 20 minuti da dove è successo tutto. Voglio dire, sono praticamente cresciuto lì".

"La mia famiglia vive in quella zona e sappiamo che ci sono tanti senzatetto. Hanno perso tutto e non hanno un posto dove dormire, oppure ci sono case senza elettricità e persone che non ce l'hanno direttamente. Non hanno cibo o vestiti. Quindi penso che in questo momento sia ancora un buon momento per aiutare. Hanno ancora molti problemi".