Genoa, a gennaio può arrivare un fedelissimo di Andreazzoli

Il destino di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa potrebbe dipendere dalle prossime due partite, gli scontri diretti contro Parma e Brescia, ma intanto il tecnico toscano ha incassato la fiducia del presidente Preziosi e anche quella della squadra, espressa dalle parole di Goran Pandev.

Un altro segnale a favore dell’ex allenatore dell’Empoli arriva dalla voce di mercato, riportata da Tuttomercatoweb, secondo cui il Grifone a gennaio potrebbe prelevare in prestito dal Milan Rade Krunic.

Il centrocampista bosniaco, che i rossoneri hanno acquistato la scorsa estate proprio dall’Empoli, dove Krunic è stato allenato con profitto per due stagioni da Andreazzoli.

Al centrocampo del Genoa la qualità non manca di certo, ma la voglia di riscatto di Krunic, che non si è ambientato alla perfezione nel Milan trovando poco spazio con Giampaolo (altro suo ex tecnico ad Empoli), potrebbe dare una marcia in più ai rossoblù.