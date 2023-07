Il club francese ha comunicato il test amichevole contro il Grifone per preparare al meglio la prossima stagione.

Il Genoadi Alberto Gilardino è a lavoro per preparare al meglio la prossima stagione di Serie A che vedrà il Grifone protagonista dopo la promozione ottenuta nella scorsa annata. La formazione rossoblù è a lavoro in ritiro e presto affronterà dei test amichevoli per mettere i primi minuti sulle gambe.