Genoa, arriva a 22 il conto dei positivi al coronavirus: anche Criscito e Biraschi contagiati

Incubo Coronavirus in casa Genoa. Dopo il focoloaio nato nelle scorse ore, si aggiungono altri tre nomi a tutti i tesserati (giocatori e staff) contagiati. Si tratta di Criscito, Biraschi e Darian Males che portano il numero totale dei positivi a 22.

Genoa: il comunicato

Dopo i casi di ieri do Petar Brlek e Miha Zajc ecco l’ulteriore aggiornamento che arriva direttamente dai canali ufficiali del Genoa. L’ultimo giro di tamponi ha fatto emergere tre nuovi giocatori positivi: “Il Genoa Cfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males”. Sale dunque a 22 il totale dei positivi in casa Grifone. Di questi, 17 sono calciatori. Questo l’elenco aggiornato: Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schöne, Behrami, Zappacosta, Destro, Brlek, Zajc, Biraschi, Criscito e Males. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì.