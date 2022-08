Genoa-Benevento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo anche oggi, lunedì 8 agosto la Coppa Italia con altre quattro partite valide per i trentaduesimi di finale che permetteranno di definire il tabellone del prossimo turno che si disputerà poi a metà ottobre. Toccherà anche a Genoa-Benevento che si daranno battaglia a partire dalle 17:45. Così come le altre sfide di oggi e di tutta questa fase del torneo, anche il match tra Grifoni e Streghe sarà visibile in TV in chiaro su Mediaset o in streaming.