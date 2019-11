Genoa, Cassata fissa l’obiettivo: “Voglio il primo gol in A”

Dopo il tonificante pareggio di Napoli che ha preceduto la sosta, il Genoa tornerà in campo lunedì nel posticipo della 13a giornata sul campo della Spal penultima in classifica.

Le due squadre sono divise da appena due punti, quindi si tratterà di un vero e proprio scontro diretto. A due giorni dalla gara del “Mazza” al sito ufficiale del club ha parlato Francesco Cassata, che sta trovando spazio dopo l’arrivo in panchina di Thiago Motta.

Sento fiducia attorno a me da parte dei compagni. Vedo in squadra un bel mix tra i giovani e quelli più esperti. Si respira una bella aria all’interno dello spogliatoio – le parole riportate da ‘Genoacfc.it’ – Servono alcune vittorie per scalare la classifica e posizionarci in zona più tranquilla, ma contro la Spal sarà dura. Durante la sosta abbiamo lavorato duramente e bene. Siamo pronti per questa sfida”.

Espulso contro la sua Juventus, club dove Cassata è cresciuto, da buon ligure (è nativo della provincia di La Spezia), l’ex Ascoli vuole festeggiare presto il primo gol in A con la maglia rossoblù: “Segnare la prima rete con questa maglia anche perché essendo ligure so cosa signfica indossarla”.