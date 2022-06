Genoa, c’è la fila per un gioiellino rossoblù: di chi si tratta e le cifre

Il Genoa deve ripartire dalla Serie B dopo la retrocessione maturata nell'ultima stagione. Per farlo occorrerà pianificare al meglio la rosa da mettere a disposizione di mister Blessin per affrontare il campionato cadetto. In tal senso vanno comprese le mosse in entrata e in uscita che il Grifone dovrà compiere. Nell'ottica di una possibile cessione, ci sarebbero novità per quanto riguarda il 23enne messicano Johan Vasquez.