Genoa, Criscito: “Serie B? Colpa di tutti. Voglio restare per l’immediato riscatto”

Le parole del capitano del Grifone

Parlando a Il Secolo XIX, Criscito ha detto: "Se ci sarà spazio per me? Io lo spero, sono a disposizione. Ho ancora un anno di contratto e vorrei riuscire a dare una mano per l’immediato riscatto. Ancora non ho parlato con la società, penso lo faremo nei prossimi giorni. Ci siederemo intorno a un tavolo per parlare del futuro. Io sono a disposizione, voglio ancora poter dare una mano al Genoa. Per quello che abbiamo fatto sul campo quest’anno, meritiamo la Serie B. Ma questo è un club che merita ben altro, merita di essere protagonista in Serie A. E allora questa retrocessione deve segnare, è vero, un momento brutto ma anche punto di ripartenza. Da qui deve rinascere un grande Genoa. Spero che la società riesca a rinascere subito e a ritrovare subito la Serie A".