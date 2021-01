Genoa, Czyborra si gode il momento: “Primo gol alla Juventus? Grande emozione segnare al miglior portiere…”

Lennart Czyborra, difensore del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport del suo impatto con la Serie A e il suo rapporto con il mister Ballardini che sembra ormai puntare forte su di lui. Il laterale mancino si sta imponendo nel massimo campionato italiano nonostante la giovane età e pochissima esperienza in Italia.

A tutto Czyborra

“Il mio gol alla Juventus? Devo dire che è stata una soddisfazione personale, soprattutto perché ho segnato al miglior portiere”, ha spiegato il calciatore. “Per me è un bagaglio di emozioni ma mi dispiace solo essere stati alla pari della Juventus e non aver passato il turno. Però rimane la bella emozione del mio primo gol in Italia segnato proprio ad una squadra come la Juventus”.

E ancora: “Sono un uomo di fascia, possono giocare terzino come quarto o quinto di centrocampo. Se dovessi esprimere una preferenza direi comunque come quinto. Ed ora con Ballardini mi trovo benissimo in questo ruolo”, ha spiegato Czyborra. “L’impatto con l’Italia e il Genoa? Sin da quando sono arrivato ho avuto buone sensazioni, sapevo di arrivare in un ambiente bello e anche adesso, con il nuovo allenatore, devo dire che va tutto bene. Le impressioni sono ottime”.

“Differenze tra Germania e Serie A? Ho scoperto un campionato molto tattico come d’altronde mi aspettavo. Prima di arrivare qua, mi immaginavo un campionato con tanta tattica e giocatori di livello superiore e così è stato”. Passando alla questione Covid: “Il focolaio in squadra? Quando sono arrivato, ero appena tornato negativo avendolo fatto in estate ma sono stato accolto benissimo da tutti. Poi è esploso il focolaio, ma è stato diverso e difficile perché ha colpito tutti assieme. Una situazione particolare anche per quanto stava accadendo in generale. Però devo dire che ne siamo usciti bene e anche rafforzati”.

Infine ancora su Ballardini: “Cosa ha portato il mister al suo arrivo? Ogni volta che arriva un nuovo allenatore porta un nuovo spirito, nuove motivazioni per tutta la squadra e ognuno dà quelle piccole percentuali in più che riesce. Inoltre ha portato nuove tattiche e questo si vede in campo, tattiche che calzano perfettamente con lo spirito e con l’organico che abbiamo”.