Genoa, Nicola: “Oggi grandissimo passo in avanti”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, commenta a caldo la partita appena terminata tra la squadra di Preziosi e quella di Cellino. Dopo un breve resoconto sul match, Nicola indica la linea da seguire da qui in avanti.

LE PAROLE DEL MISTER

“La squadra ha saputo reagire dopo la sconfitta contro il Parma. Non era facile fare una partita per vincere e rimontare dopo un doppio vantaggio avversario. Ci mancano ancora le giuste letture delle situazioni dopo tre mesi di stop. Sono contento di aver preso un punto che ci permette di muovere la classifica e dare continuità. Oggi c’è stato un grandissimo passo in avanti perché ho visto voglia di vincere e di restare compatti. Mi aspettavo un ritorno in campo difficile e giocando miglioreremo sempre di più. Non guardo il distacco rispetto alla zona retrocessione. Mi occupo della crescita della mia squadra e oggi si è vista. Abbiamo ritrovato la mentalità necessaria per costruire la salvezza. Juventus? Sulla carta sarà difficile ma noi dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento al di là dell’avversario”.