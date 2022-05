Genoa, Destro potrebbe ritrovare subito la Serie A: ecco perché

Il futuro dell'attaccante potrebbe essere ancora in Serie A

Redazione ITASportPress

Il Genoa è retrocesso in Serie B e dovrà provare a risalire nel massimo campionato immediatamente. Per farlo, però, forse non potrà contare su Mattia Destro che, rispetto alla formazione rossoblù, potrebbe ritrovare subito la categoria più importante.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, l'attaccante, il cui contratto col Grifone è ormai prossimo alla scadenza, fissata al 30 giugno, potrebbe andare a giocare per un nuovo club che milita appunto in Serie A. Difficilmente Destro e il Genoa troveranno un accordo per andare avanti insieme e in tale ottica il giocatore sarà libero di accasarsi altrove.

Come detto, la destinazione sarà quasi certamente la massima categoria italiana dove almeno due club sarebbero molto interessati a lui. Si parla di Lecce e Cremonese, le neopromosse dalla Serie B. Entrambe le società sono alla ricerca di un centravanti di esperienza con cui affrontare il ritorno in massima categoria. Destro sarebbe l'ideale e l'operazione potrebbe essere semplice visto che dal 1° luglio sarà un parametro zero.