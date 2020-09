Genoa, dietrofront Faggiano per Balotelli: “Mario è un grande giocatore che penso possa fare ancora bene…”

Potrebbe esserci un’altra occasione in Italia e in Serie A per Mario Balotelli. Il Genoa starebbe pensando seriamente a Super Mario. Non lo dice apertamente, ma dalle parole del ds Daniele Faggiano sembra esserci una porta aperta all’attaccante. Solo qualche tempo fa si era detto l’esatto contrario, ma le vie del mercato e la necessità di trovare una prima punta, potrebbero portare il Grifone a scommettere sull’ex Brescia.

Genoa: pista Balotelli

“Stiamo cercando di lavorare ancora per sfoltire la rosa perché siamo abbastanza”, ha esordito Faggiano intercettato dai media. “Nuovi acquisti? Anche Destro è un nuovo acquisto. Deve essere un altro giocatore, anzi deve essere il Destro che conoscevamo. Mattia merita questa chance e siamo felici di come sta lavorando ma ci saranno altri colpi”.

E tra questi nuovi colpi potrebbe esserci anche Mario Balotelli: “Aspettiamo le firme di Pellegrini, un giocatore che non è stato facile prendere perché come Czyborra, Ghiglione e Zappacosta è stato a lungo sottovalutato. Balotelli? Vi state divertendo, noi lavoriamo su tutto e Mario è un grande giocatore che penso possa fare ancora bene. Vedremo”. In chiusura, una parola anche su capitano Criscito: “Criscito è un giocatore del Genoa e resta un giocatore del Genoa. Schone? Si tratta di un giocatore che non scopro io, vedremo cosa fare in base a quello che sceglie il mister”.

