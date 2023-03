Genoa e Sampdoria insieme per solidarietà: l’iniziativa “Sofia nel cuore”

Oltre la rivalità del campo, oltre il calcio. Genoa e Sampdoria si alleano per la ricerca e insieme danno vita all'iniziativa " Sofia nel cuore " per finanziare la ricerca sugli angiosarcomi, una forma di tumore rara e aggressiva. In occasione delle rispettive gare del weekend, le due formazioni genovesi scenderanno in campo con una maglia con una patch speciale che saranno poi messe all'asta per una raccolta fondi.

SAMPDORIA E GENOA INSIEME - Attraverso un comunicato pubblicato da entrambe le società, ecco l'iniziativa: "Raccogliere fondi per finanziare la ricerca sugli angiosarcomi, una forma di tumore rara e aggressiva. Sampdoria e Genoa scendono in campo per sostenere progetti e finalità di Sofia nel cuore, l’associazione fondata da Sofia Sacchitelli, ventitreenne universitaria genovese al quinto anno di Medicina in cura per questa malattia. Uno straordinario esempio di impegno civile, il suo, per guardare al futuro e incentivare gli studi attraverso le risorse messe a disposizione dell’Italian Sarcoma Group. In occasione del prossimo turno di campionato le maglie originali indossate dai giocatori di Sampdoria e Genoa saranno dotate di una speciale patch, posizionata dentro il colletto e riproducente il logo dell’associazione. Attraverso le proprie piattaforme di riferimento per le attività solidali e di responsabilità sociale, i club metteranno poi all’asta le maglie per contribuire alla campagna che con coraggio e determinazione sta portando avanti. “Sofia nel Cuore” di tutti.