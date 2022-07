Genoa, ecco Gilardino come nuovo allenatore della Primavera

La notizia circolava da giorni, ma adesso è anche ufficiale. Alberto Gilardino torna a Genova come allenatore. L'ex attaccante sarà il tecnico della squadra Primavera del Genoa . Sui profili social del club il benvenuto, anzi, il bentornato della società ligure per il campione del Mondo del 2006 con tanto di messaggio e immagini a tinte rossobù.

Su Twitter, il Genoa ha scritto: "Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Genoa Primavera. Il tecnico, Campione del Mondo nel 2006, da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite con la maglia del Grifone. In precedenza ha allenato Siena, Pro Vercelli e Rezzato. Bentornato in casa rossoblù, mister!".

Per Gilardino si tratta di un'altra esperienza come allenatore dopo aver già allenato in Serie C e D, sedendosi sulle panchine di Rezzato, Pro Vercelli e Siena. Nei commenti al post del Grifone già tantissimi like e auguri per la nuova avventura dell'ex bomber molto apprezzato da tutto l'ambiente, tifosi compresi.