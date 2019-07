Genoa, ecco la nuova maglia per il 2019-2020

Dopo una stagione negativa, il Genoa riparte con un nuovo tecnico – Aurelio Andreazzoli – e nuove ambizioni. I tifosi si aspettano molto dalla stagione del Grifone chiamato a riscattare la salvezza raggiunta solamente all’ultima giornata.

Per iniziare al meglio la nuova annata, ecco presentata anche la maglia per il campionato 2019-2020. Attraverso i canali ufficiali del club rossoblù, arrivano le immagini del kit per la stagione che sta per iniziare. In casa Genoa vince la tradizione con la maglia firmata Kappa. Rosso e blu come la storia del Grifone e sul colletto, nel retro, una scritta che ricorda come la società del patron Preziosi sia la più antica d’Italia.