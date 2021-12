Genoa, Ekuban match winner: “Lacrime post gol uno sfogo. Su Shevchenko…”

L'attaccante rossoblù ha segnato il gol decisivo nel turno di Coppa Italia

In estate era stato accostato in chiave mercato anche alla Salernitana, ma alla fine è stato Genoa e proprio contro la formazione granata è arrivato un suo gol decisivo per il Grifone. Parliamo di Caleb Ekuban , centravanti rossoblù, autore della rete della vittoria in Coppa Italia per la squadra di mister Shevchenko . L'attaccante ha avuto modo di parlare ai microfoni di Italia 1 e di Sportmediaset a proposito del successo e della sua gioia, con tanto di lacrime, post gol.

GARA E LACRIME - "Diciamo che è stata una partita molto difficile e sono contento che questa vittoria sia arrivata. Ci dà un po' di fiducia per le prossime gare", ha esordito Ekuban. "Il mio gol? Sono veramente felice per la mia rete, le lacrime dopo il gol sono frutto di uno sfogo dettato dal momento che stiamo vivendo. Sono contento di aver fatto gol per dare il passaggio del turno. Non era una gara facile, ritengo che questa vittoria sia importante non solo per andare avanti in coppa Italia ma anche per ritrovare fiducia e autostima. Dobbiamo credere nei nostri mezzi e andare avanti per la nostra strada". Su mister Shevchenko: "Un idolo. Ha vinto tutto in questo sport. Ogni volta che parla e mi spiega provo ammirazione e cerco di cogliere il massimo".