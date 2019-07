Genoa forza 7: Wacker Innsbruck II travolto in amichevole

Finisce in goleada anche il secondo impegno amichevole del Genoa. I rossoblu, nella giornata odierna, hanno infatti battuto per 7-0 il Wacker Innsbruck II, seconda squadra del club che milita nella seconda divisione austriaca. Sugli scudi Pinamonti, autore di una tripletta, e Gumus, che ha invece segnato una doppietta. In rete anche Favilli e Sanabria.

IL TABELLINO

Genoa p.t. (3-5-2): Jandrei; Biraschi, Zukanovic, El Yamiq; Romulo, Lerager, Pandev, Hiljemark (29’ Jagiello), Barreca; Favilli (30’ Kouamé), Sanabria.

Genoa s.t. (3-4-1-2): Marchetti; Romero, Rizzo, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Jagiello (60’ Cassata), Jaroszynski; Gumus; Pinamonti, Kouamé. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Wacker Innsbruck II (4-3-3): Kofler (46’ Gabl); Spinn (46’ Brandstetter), Samura (46’ Beganovic), Viertler, Leitner (61’ Ekiz); Hamzic, Miskovic (77’ Rebouari), Tomic (61’ Babic); Jawadi (61’ Scheidnagl), Iliadis (46’ Koni, 77’ Stojanovic), Gavric (88’ Spinn). Allenatore: Cristian Stoff.

Marcatori: 13’ Favilli, 27’ Sanabria, 47’, 63’ e 72’ Pinamonti, 60’ e 75’ Gumus.