Genoa, Gilardino: “A chi mi ispiro? Ho avuto esempi ma bisogna essere se stessi”

Ospite di DAZN in occasione di Supertele dopo la partita tra Atalanta e Roma, Alberto Gilardino , allenatore del Genoa , ha avuto modo di parlare anche della sua decisione di fare l'allenatore, dell'ambiente Grifone e in generale di alcuni dettagli del ruolo da mister.

Dopo un siparietto simpatico con mister Gasperini in collegamento con DAZN sulla possibile promozione in A del Genoa, Gilardino ha commentato: "Innanzitutto ho avuto la fortuna dia vere questa grande possibilità, questa è la realtà dei fatti. Dalla Primavera sono arrivato alla Prima Squadra. Poi chiaramente in tutte le situazioni bisogna farsi trovare pronti e sono stati giorni, soprattutto le prime settimane, non semplici".