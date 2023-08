Genoa, Gilardino: “Mercato? Vorrei squadra pronta. Società sa cosa serve”

Sguardo al mercato: "Se mi aspetto qualcosa? Sul mercato è normale che ogni allenatore vorrebbe la squadra pronta per il primo impegno ufficiale, questa sarebbe la mia volontà. So che non è semplice. La società sa cosa serve e sta lavorando per questo. Sa quale è la mia volontà per aggiungere dei giocatori a questo gruppo che ha dimostrato in questo mese di lavorare bene e con sacrificio".