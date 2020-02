Genoa, Iago Falque: “Qui è iniziato tutto. Mi sento mezzo italiano. Ho scelto la 10 perché…”

Un rapporto speciale quello tra Iago Falque e il Genoa. L’attaccante è tornato in Liguria dopo l’esperienza al Torino con tanta voglia di riscatto dopo i problemi fisici. Il classe 1990 parlando ai microfoni de Il Secolo XIX ha raccontato le proprie emozioni per aver ritrovato l’affetto della città ligure nella quale aveva già vissuto grande emozioni: “Per il Genoa ho un gran sentimento, qui è stato l’inizio di una bella storia, della mia carriera. Sono spagnolo, ma a Genova ho cominciato a sentirmi mezzo italiano. Ho sempre mantenuto un bel rapporto col presidente, sapevo che sarei tornato, era nel destino. Quando Preziosi mi ha chiamato, ho detto: ‘Ok, è il momento'”.

CRESCITA – “Come sono cambiato in questi anni? Qui sono esploso in un’annata stupenda, arrivammo in zona Europa, spesso ne parlavo con Perotti e Rincon. Ricordo il gol all’Atalanta, uno dei tre più belli della mia vita in una gara che fu straordinaria. Ora sono uno Iago cresciuto, pure altrove ho fatto stagioni simili, a ottimi livelli. Ora sapevo che la situazione non era facile, ma stavolta vorrei dare io una mano al Genoa mettendo le mie qualità al servizio dei compagni. Come dice il mister, una, 5 o 10 gare, l’importante è essere determinanti quando lui ci chiama in causa. Ricordo il gol all’Atalanta, uno dei più belli della mia vita. Ora sono cresciuto, altrove ho fatto stagioni simili, a ottimi livelli”. “Il numero 10? L’ho preso per la prima volta in estate al Torino e non mi ha portato bene. Ma non sono scaramantico, qui l’ho trovato libero, è un numero importante e l’ho ripreso. Spero che da ora in poi mi porti fortuna”.