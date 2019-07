Genoa, la carica di Radu: “Nessuna promessa ai tifosi, ma vogliamo divertirci…”

Ancora un mese, poi sarà campionato. Le squadre di Serie A si preparano alla prossima stagione e anche il Genoa è pronto e carico a riscattare le brutte prove della passata annata. Attraverso il sito ufficiale del club, Ionut Radu, portiere rossoblù, si è detto carico e desideroso di scendere in campo.

Reduce dalla gioia dell’Europeo U21 con la sua Romania, l’estremo difensore non vuole sbilanciarsi con i propri tifosi, ma sa bene che dovrà essere una stagione ben diversa dalla precedente.

PRONTI – Sulla Nazionale ha detto: “Ho provato un sentimento unico con la Romania in quei giorni. Eravamo i soli a credere di poter arrivare sino in fondo…”. E sul prossimo campionato con il Genoa, con il nuovo tecnico Andreazzoli e i nuovi acquisti: “Sono felice. Se lo scorso anno sono migliorato tantissimo tecnicamente, lo devo al lavoro con i preparatori Scarpi e Raggio. Come dal giorno alla notte. Quello che fai in allenamento, lo ritrovi poi in partita. Non esistono segreti. In difesa siamo rimasti gli stessi, e i nuovi si stanno integrando nel gruppo. Il mister per prima cosa è una grande persona, in campo sa cosa fare e il modo per ottenerlo. Nessuna promessa. Dico solo che vogliamo divertirci insieme ai tifosi“, così il portiere del Grifone.