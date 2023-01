Genoa, la Primavera riparte da Agostini: è il nuovo allenatore

LA NOTA - Il club rossoblù ha annunciato l'arrivo del mister con un comunicato: "Il Genoa CFC comunica che Alessandro Agostini è il nuovo tecnico della Primavera. Ex difensore con 482 presenze in carriera, da allenatore ha guidato il Cagliari Primavera nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, quest’ultima chiusa in semifinale dopo il terzo posto raggiunto in regular season. Benvenuto mister!".