Genoa, la tifoseria prepara raccolta fondi per alluvionati in Germania

L'iniziativa dei tifosi rossoblù

Sono una delle tifoserie più calde della Serie A ma non solo per il loro sostegno alla squadra, ma anche per quanto fanno fuori dalle vicende calcio. Parliamo dei sostenitori del Genoa che, come scrive Il Secolo XIX, starebbero preparando una raccolta di aiuti per la popolazione tedesca di recente colpita dall'alluvione.

Come spiega il quotidiano, infatti, in occasione della trasferta in programma sabato prossimo a Magonza, la tifoseria organizzata del Grifone ha indetto una raccolta di vestiti, scarpe e alimenti da portare in dono alla popolazione colpita dall'alluvione in Germania. Tale iniziativa prenderà il via lunedì e si concluderà nella giornata di giovedì direttamente presso la sede del club in via Armenia 5R.