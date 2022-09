Genoa, l’ex capitano Criscito: “Rigore sbagliato al derby? Non si può cancellare”

"Rifarei tutto quello che ho fatto. Cosa cambierei? Proprio quel rigore (ride, ndr). Il passato non si può cancellare, non si può cambiare. Fa parte di una crescita ed anche gli errori aiutano a crescere. Qualche rimpianto? L'unico rimpianto che ho è non aver partecipato a quegli Europei nel 2012 dove ero stato indagato per calcioscommesse e poi assolto dopo un paio di mesi. Quello è un rimpianto perché l'Italia fece una grande competizione, arrivò in finale e da quel momento anche la mia avventura con la Nazionale è un po' cambiata. Sono contento per come ho vissuto la mia carriera, com'è stata intrapresa e come la sto terminando".