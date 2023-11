Genoa, l’ex Mauro Boselli annuncia l’addio al calcio

Era l’ 8 maggio 2011 quando un gol dell’ex centravanti del Boca Juniors, entrato da appena dieci minuti, decise al 96’ la stracittadina della Lanterna, fissando il risultato definitivo sull’1-1 dopo le reti di Floro Flores e Pozzi . Così una partita che per il Genoa aveva risvolti di classifica relativi si trasformò in una delle gare più indimenticabili per i tifosi rossoblù e al contrario in un match drammatico per quelli blucerchiati, che proprio a causa di quel punto perso videro spegnersi quasi del tutto le speranze di restare in Serie A, che sarebbero svanite ufficialmente sette giorni più tardi con la sconfitta casalinga contro il Palermo.

Prima di approdare in Italia Boselli si mise in evidenza in patria con l’Estudiantes e avrebbe poi proseguito la propria carriera in Messico a suon di gol con il Leon, dove tra il 2013 e il 2019 vinse due campionati realizzando 130 reti tra tutte le competizioni. Poi le esperienze in Brasile al Corinthians, in Paragiay al Cerro Porteno e infine il ritorno all’Estudiantes. Qui il suo contratto scadrà il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno solare e della carriera di colui che, seppur quasi per caso, è oggi un vero e proprio idolo per i tifosi del Genoa.