Test amichevole tra Genoa e Monaco questa sera alle 20:30 al Ferraris. Come seguirla in tv e streaming.

Genoa-Monaco si gioca oggi, sabato 29 luglio 2023 alle ore 20:30. Si tratta di una partita amichevole organizzata al Ferraris, casa del Grifone, per preparare al meglio la stagione 2023-24. La formazione allenata da Gilardino arriva da un k.o. contro il Venezia.

Genoa-Monaco, orario e dove vederla in tv

Sul sito del Grifone, il club ha presentato la gara così: "Giù il sipario per l’amichevole internazionale Genoa-Monaco (sabato, ore 20:30). ‘Gila’ e lo staff hanno fatto il punto nella seduta di venerdì mattina iniziata in palestra e proseguita in campo sotto diverse angolazioni. Schemi, partitella, calci da fermo. Il menù della vigilia. Sono attesi oltre 10mila spettatori allo stadio, a conferma della febbre Genoa che si sta espandendo".