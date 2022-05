Genoa, non solo mister Blessin: dal Belgio può arrivare nuovo rinforzo: ecco chi

Novità in arrivo per la rosa rossoblù

Dall'Ostenda è arrivato mister Alexander Blessin ma il Genoa ha intenzione di non fermarsi qui e dal Belgio potrebbe arrivare un altro rinforzo, questa volta per quanto riguarda la rosa. Come riportato daIl Secolo XIX, infatti, il mercato del Grifone continua a guardare verso il Nord ed in questo senso, nello specifico, la Jupiler League, il campionato belga. Proprio da questo torneo può arrivare un nuovo rinforzo tecnico.