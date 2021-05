Genoa, Pandev: “A Natale avevamo 7 punti. Ballardini ha cambiato tutto”

L'attaccante del Grifone commenta il raggiungimento della salvezza da parte della sua squadra

In casa Genoa si può festeggiare. La formazione rossoblu conquista la salvezza con largo anticipo, diversamente dalle ultime due stagioni, quando erano serviti i 90 minuti finali per stabilire se la permanenza nel massimo campionato sarebbe diventata concreta o meno. Goran Pandev è stato uno dei protagonisti di questa cavalcata. L'attaccante macedone ha commentato questo risultato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo iniziato malissimo il campionato. Basti pensare che a Natale avevamo 7 punti. Poi con Ballardini le cose sono cambiate, secondo me abbiamo fatto un vero miracolo nel salvarci".

Per Pandev, questo 2021 è particolarmente importante dato che ci sarà anche l'Europeo da giocare con la maglia della Macedonia: "Per me portare la Macedonia all'Europeo era un sogno. Ci abbiamo creduto, abbiamo creato un bel gioco anche divertendoci. E' stata un'impresa per tutto il Paese. Nessuno a casa credeva in questo gruppo, ma ci siamo guardati in faccia con la voglia di dimostrare di potercela fare. Io ho vinto tanto con i club, ma il mio sogno è sempre stato fare qualcosa di importante con la maglia della Nazionale".