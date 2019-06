Genoa, Pandev rinnova per un’altra stagione

Ancora una stagione al Genoa per Goran Pandev. L’attaccante, malgrado a luglio compirà ben 36 anni, è ancora considerato dalla dirigenza ligure un elemento di sicuro affidamento, sia per le sue doti tecniche sia per quelle caratteriali. I rossoblu hanno così deciso di prolungargli il contratto per un altro anno, puntando ancora su di lui per il proprio reparto offensivo. Per il macedone, la prossima, sarà la quinta stagione con i liguri, formazione nella quale è approdato nel 2015 dopo un lungo girovagare tra Belasica, Spezia, Ancona, Lazio, Inter, Napoli e Galatasaray.

Goran Pandev, nell’ultima stagione, ha messo insieme ventiquattro presenze e quattro reti in campionato.