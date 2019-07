Genoa, Pinamonti sulle orme di Piatek: “Metterei la firma per ripetere la sua stagione…”

Il Genoa è ripartito in vista della prossima stagione. Sotto la guida di Aurelio Andreazzoli, nuovo tecnico del Grifone, e con i gol di Andrea Pinamonti, nuovo attaccante rossoblù. Ed è proprio l’ex Inter, nella passata stagione al Frosinone, a parlare ai microfoni di Telenord delle prime sensazioni con la nuova divisa e della prossima stagione.

Il bomber italiano si è messo in mostra anche alla prima uscita stagione del Genoa con ben 3 reti. Un inizio che ha ricordato quello di un altro attaccante passato dalla maglia del Grifone, Piatek che alla prima gara fece cinque gol. Pinamonti, ovviamente, spera di ripetere la stagione del polacco: “Fare come Piatek la scorsa stagione? Potrei firmare subito per rifare quello che ha fatto lui. Sono molto contento anche perché le prime partite non sono mai facili, arriviamo con carichi di lavoro importanti, c’è fatica e non sempre viene quello che si vuole. Abbiamo anche fatto vedere cose di cui il mister ci ha già dato un’impronta. Sono contento sia a livello personale ma soprattutto a livello di squadra”.

OBIETTIVO – “Quello a cui punto è una stagione importante. L’anno scorso al mio primo anno in Serie A ho segnato 5 gol poi il Mondiale è andato molto bene. Voglio migliorare sicuramente il mio score per fare un passo avanti nella mia carriera. So di avere una bella responsabilità ma è una pressione stimolante. Poi mi piace essere sotto pressione, su una piazza importante come Genova, con tifosi esigenti e una società che vuol far bene”, ha concluso Pinamonti.