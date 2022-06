Genoa, Portanova e il caso di stupro: chiesto rito abbreviato. Cosa rischia

Come riportato da Sportmediaset, Gabriele Bordoni, avvocato del calciatore del Grifone, ha informato la stampa di aver richiesto il rito abbreviato: "Non abbiamo pensato alla scelta del rito abbreviato come se si trattasse di un paracadute. Noi vogliamo che la vicenda venga chiarita nei dettagli così da uscire innocenti dal processo. In questo modo c’è la volontà di evitare nuove sofferenze a tutti i soggetti coinvolti, i ragazzi e la ragazza, come sarebbe avvenuto nei tempi e nei modi di un processo pubblico che crea afflizione per tutti. Parliamo fra l’altro di soggetti tutti molto giovani".