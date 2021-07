Genoa, pre campionato da urlo: si pensa ad amichevole col Psg

Idea in casa Grifone

Un'amichevole di extra lusso per riportare grande entusiasmo alla piazza. Sembra essere questa l'idea del Genoa del patron Enrico Preziosi per "nobilitare" l'estate del Grifone. I dirigenti del club più antico d'Italia sarebbero infatti in contatto con i colleghi del Paris Saint-Germain per organizzare un'esibizione pre season tra le due formazioni in data e luogo ancora da stabilire.

Secondo quanto si apprende da calciomercato.com che cita Il Secolo XIX, i vertici rossoblù avrebbero in mente una sfida di lusso per creare un clima positivo attorno alla squadra prima dell'inizio della nuova stagione. L'appuntamento, per il quale va detto non ci sono ancora date ufficiali o annunci da parte dei club, rappresenterebbe un evento di grande rilevanza e prestigio per la società rossoblù che si troverebbe al cospetto di una delle squadre più forti ed importanti del mondo. Per i fan del Genoa sarebbe un'emozione speciale poter vedere da vicino campionissimi del calibro di Neymar e Mbappé.