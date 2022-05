Genoa, Preziosi si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione: la nota

Ufficiale la separazione tra le parti

Si separano in maniera definitiva le strade tra il Genoa e l'ex patron Enrico Preziosi . A renderlo noto la stessa società rossoblù con un comunicato apparso in queste ore sul proprio sito ufficiale. L'ex presidente si è dimesso dalla propria carica di membro del Consiglio di Amministrazione del club.

Che i rapporti tra la nuova proprietà e l'ex presidente rossoblù non fossero perfetti era ben noto e, dunque, tale notizia non sorprende più di tanto. Evidentemente le questioni legate ai dissidi sull'approvazione dei passati bilanci e altre situazioni poco chiare hanno fatto in modo che Preziosi e il Genoa prendessero strade differenti. Non resta che attendere future dichiarazioni e commenti per comprendere al meglio la decisione.