Genoa, Preziosi: “Vorrei fare un passo indietro. Fatto qualche errore ma nostra rosa non da retrocessione…”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch’Io Sport, per parlare della salvezza della sua società ottenuta all’ultima giornata con la vittoria per 3-0 contro il Verona.

Preziosi: “Fatto qualche errore ma rosa non da retrocessione”

“Se dovessimo analizzare la nostra rosa, non credo sia da retrocessione”, ha detto senza timore Preziosi sulla squadra rossoblù. “Qualcosa abbiamo sbagliato anche noi sicuramente. Soprattutto nella prima parte. Thiago Motta per esempio. Lui è un grande allenatore ma forse non era maturo per il Genoa. Faccio le mie considerazioni e forse dopo 35 anni dovrei fare un passo indietro. Vorrei vendere il Genoa, ma lo si sa da anni”. E ancora: “Confermare Nicola? Non penso al futuro ora. Dovrò trovare la persona capace di portare avanti il progetto e dare a lui le deleghe per il Genoa del prossimo futuro”. Infine una battuta: “Galliani al Genoa? Lui è al Monza, vuole portarlo in Serie A”.