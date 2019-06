Genoa, primo colpo in difesa: arriva un big ex Milan

Dopo aver detto addio all’ormai ex tecnico Cesare Prandelli, il Genoa studia le mosse per la squadra della prossima stagione. Con l’arrivo di Aurelio Andreazzoli si pensa al mercato e ai rinforzi per fare una stagione migliore rispetto alla precedente.

Se in attacco si parla di Caputo, e per il centrocampo il nome di Bennacer rimane sempre di moda. In difesa, quello del colombiano ex Milan Cristian Zapata si fa sempre più forte. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il Genoa sarebbe molto vicino al suo acquisto. Il centrale, svincolatosi dal club rossonero, nelle prossime ore potrebbe arrivare in Liguria. La firma del colombiano, seguito anche dalla Sampdoria, pare essere molto vicina. Con lui, in arrivo anche Barreca.