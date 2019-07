Genoa, Radu: “Onorato di essere ancora qua, voglio crescere”

Difenderà la porta del Genoa anche nella prossima stagione Ionut Radu, estremo difensore classe 1997. Il romeno, che nello scorso campionato ha offerto un rendimento ben oltre la sufficienza e il cui cartellino appartiene ancora all’Inter, si è concesso in queste ore ai microfoni di Sky Sport, illustrando ciò che si aspetta dal futuro.

ONORE – “Sono onorato di poter restare, il Genoa mi ha permesso di vivere il sogno che avevo fin da bambino, non posso che essergli riconoscente. Con il nostro preparatore dei portieri potrò crescere ulteriormente, per me questo è molto importante. Voglio infatti lavorare duramente per arrivare a giocare ad alti livelli”.