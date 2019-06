Genoa, Romero: “Chiellini mi ha detto che mi aspettava alla Juve, ho quasi pianto….”

Una stagione da protagonista, quella vissuta da Cristian Romero. Il giovane difensore argentino, con la maglia del Genoa, ha saputo affermarsi come uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo del nostro campionato, venendo già prenotato dalla Juventus per i prossimi anni. E proprio di questo ha parlato il giocatore ai microfoni della radio Canal Show Sport.

RETROSCENA – “Chiellini mi ha detto che mi aspettava alla Juventus: ho quasi pianto, non potevo crederci. L’ho raccontato subito a tutta la mia famiglia. Pensavo di durare solamente poche partite: in ritiro eravamo infatti in trenta nel primo giorno e per l’allenatore non ero titolare. Davanti a me c’erano grandi calciatori e quattro difensori”.