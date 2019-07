Genoa, Romero: “Non dobbiamo soffrire come l’anno scorso. Il mio numero è il 17 perché…”

Attraverso il sito ufficiale del club, Cristian Romero, difensore del Genoa, il cui cartellino è stato acquistato pochi giorni fa dalla Juventus, ha parlato in vista della prossima stagione. Reduce da una buona annata personale, ma non altrettanto a livello di collettivo, l’argentino ha fatto il punto sul momento della squadra con l’arrivo del nuovo mister e ha confidato in un campionato migliore rispetto a quello precedente.

MIGLIORARE – “Se verrò schierato terzino nelle prime uscite? Da centrale, mi adatto in questa posizione. Mi piace il tipo di gioco del tecnico (Andreazzoli ndr). Il nostro obiettivo di partenza è fare meglio, non soffrire come nei tre mesi finali della passata stagione. Poi si vedrà più avanti. Personalmente ho margini per crescere, a partire dagli aspetti tattici e voglio perfezionare l’idioma”. Sulla scelta del numero di maglia, poi Romero ha spiegato: “Sono affezionato al numero 17, sarà sempre il mio se disponibile. Identifica l’età in cui ho esordito con il Belgrano di Cordoba dopo le formazioni giovanili”.