Genoa, senti Maksimovic: “Mio addio? Litigai con Blessin e il direttore”

Parla l'ex difensore del Grifone.

Redazione ITASportPress

Lunga intervista di cui riportiamo uno stralcio a TMWper Nikola Maksimovic. Il difensore, attualmente libero da squadre, ha avuto modo di parlare di tantissimi argomenti tra ex squadre, allenatori e curiosità. Particolare rilevanza il suo recente passato in maglia Genoa con l'addio arrivato dopo una discussione.

"Al Genoa la mia peggiore stagione in Italia? Firmai a fine agosto, di conseguenza iniziai in ritardo la preparazione e quando ho iniziato a giocare mi sono fatto male. Torno, c'era Blessin e scendo in campo: otto partite di fila senza perdere, sette pareggi e due soli gol subiti. Io giocai molto bene tutte quelle partite", ha raccontato Maksimovic. "Ma poi arriva la sosta, perdiamo fuori casa col Verona e da quel momento in poi le cose precipitano con la stagione che è finita come è finita. A fine stagione ci fu un litigio tra me, l'allenatore e il direttore e mi dissero di trovare una squadra".

E così: "A settembre dovevo firmare con la Roma. Parlai con Thiago Pinto, con Mourinho: per loro andava bene perché in quel momento era finito il mercato e avevano bisogno di un difensore centrale. E il mio profilo andava bene: posso giocare in una difesa a tre, in una difesa a quattro, sono da otto anni in Italia, parlo bene l'italiano. Però la proprietà non voleva sforare il budget prefissato e chiese a Mourinho di andare avanti con quella rosa almeno fino a gennaio. Dopo non è arrivato nulla di interessante per me, solo una nuova offerta dal Brasile: nelle scorse settimane mi ha chiamato Scolari per portarmi all'Atletico Paranaense, ma non me la sono sentita di andare in Brasile".

Sull'attualità, il giocatore ha spiegato: "Sto bene, mi sto allenando in Serbia e sono in attesa. Ricevo ogni giorno chiamate dalla Cina, qualcosa dalla MLS, ma io vorrei rientrare in Italia, anche una squadra di Serie B che punta a tornare in Serie A. E vorrei iniziare con la nuova squadra già dal ritiro: ho riposato tantissimo, anche troppo".

Maksimovic (getty images)