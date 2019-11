Genoa, Thiago Motta: “Contro l’Udinese sarà una finale”

Seconda partita casalinga per il Genoa di Thiago Motta, che punta al bis dopo la rimonta sul Brescia. Si tratta di un altro scontro diretto contro l’Udinese, reduce dall’esonero di Igor Tudor.

Il tecnico italo-brasiliano ha fiducia nella reazione della squadra dopo la rocambolesca sconfitta di Torino contro la Juventus: “La squadra ha reagito benissimo dopo la prestazione di Torino. Domani tutti i convocati saranno al 100% sia a livello fisico che mentale. Giocheremo come se fosse una finale. Abbiamo il morale molto alto, anche grazie a una prestazione maiuscola. Dobbiamo essere concentrati al massimo. È la terza gara in poco tempo, cercherò di schierare i giocatori più in forma”.

Thiago ha inquadrato le caratteristiche dell’Udinese: “Mi aspetto una partita durissima. Verrà una squadra pronta a dare tutto, fisica, ma anche tecnica, ma ci faremo trovare preparati. Dobbiamo sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Deve essere uno stimolo affrontare una squadra che fino a poche giornate fa era la miglior difesa c’è campionato”.