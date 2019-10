Genoa, Thiago Motta: “Dobbiamo diventare ostici per tutti, i tifosi ci stiano vicino”

Seconda “tappa” di fronte ai media in tre giorni per Thiago Motta, che dopo la presentazione ufficiale come nuovo allenatore del Genoa ha parlato presso la sala stampa del “Signorini” dell’anticipo contro il Brescia, in programma sabato alle 20.45, gara già delicatissima per la classifica del Grifone.

“Conosco già meglio la squadra, ho buone sensazioni perché ho trovato grandissima disponibilità e perché tutti i ragazzi stanno bene, a parte i soliti assenti cui si aggiunge Pajac. Sarà una bella partita, dobbiamo scendere in campo per dimostrare di essere una squadra. Il passato non conta, per rispetto non parlerò di ciò che è successo prima che arrivassi”.

Thiago ha poi proseguito sulla falsariga di quanto dichiarato durante la presentazione, ovvero la volontà di dare più importanza all’aspetto caratteriale che a quello tattico: “Non mi piace distinguere tra psicologo e tattico. È importante che un’idea venga trasmessa è messa in pratica. Voglio che i ragazzi abbiano voglia di fare una grande partita, dobbiamo diventare una squadra tosta da affrontare sul piano del carattere e su quello del gioco”.

Infine un appello ai tifosi: “Tutti vogliamo il bene del Genoa. Io, la squadra, i tifosi e la società. Noi daremo tutto quello che abbiamo, ma abbiamo bisogno di positività”.