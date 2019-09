Genoa, traballa la panchina di Andreazzoli

Un ottimo inizio, con quattro punti in due partite ottenuti contro Roma e Fiorentina, poi la flessione, a livello di gioco e di risultati.

Il Genoa di Aurelio Andreazzoli occupa le ultime posizioni della classifica a dispetto di una campagna acquisti ambiziosa e allora la posizione del tecnico massese sembra già a rischio.

Secondo quanto riporta ‘Primo Canale’ il presidente Preziosi non è rimasto contento dell’approccio della squadra nelle partite contro Atalanta, Cagliari e Bologna, gare in cui il Grifone ha raccolto appena un punto.

Per questo saranno già decisive le prossime partite, in particolare le due prima della sosta contro la Lazio in trasferta e il Milan in casa.

Andreazzoli non può sbagliare perché alle sue spalle aleggia il fantasma di Gennaro Gattuso, che sarebbe la prima scelta