Genoa, tutto pronto per la nuova stagione: decisa la data per presentazione di Andreazzoli

Ancora poche settimane e sarà l’inizio di una nuova stagione. In casa Genoa, dopo la salvezza arrivata all’ultima giornata, c’è aria di cambiamento. Salutato Cesare Prandelli, ecco che il Grifone è pronto a presentare ufficialmente il nuovo allenatore.

Attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del club, infatti, la società ligure ha annunciato che Aurelio Andreazzoli sarà presentato domani, giovedì 27 giugno. Il club rossoblù ha, infatti, informato, ce alle 12 di domattina il nuovo tecnico, arrivato dall’Empoli, sarà protagonista in conferenza stampa. Grande attesa per le sue parole e per gli obiettivi in vista del prossimo campionato del Grifone.