Genoa, ufficiale il ritorno di Romero

Neppure il tempo di prendere contatto con la nuova realtà juventina e Cristian Romero è tornato ad essere un giocatore del Genoa.

No, nessuna bocciatura per il difensore argentino classe ’98, reduce da un’ottima stagione al debutto in Serie A, ma semplicemente il frutto dell’accordo già nell’aria tra i bianconeri e il Grifone, che dopo aver ceduto Romero hanno riottenuto il giocatore con la formula del prestito. L’argentino ha già raggiunto i vecchi compagni nel ritiro austriaco di Neustift.

Del resto la concorrenza, considerando anche l’altro neo acquisto Demiral, sarebbe stata troppo qualificata e Romero avrebbe rischiato di non trovare posto. La Juventus vuole invece vederlo crescere e giocare prima di valutarne tra un anno il probabile ritorno in pianta stabile.