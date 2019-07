Genoa, un drone per non commettere gli stessi errori. Andreazzoli: “Riguardiamo i video degli allenamenti. Possiamo analizzare tutto…”

Una salvezza raggiunta all’ultima giornata. Tanti errori durante il campionato, ma fortunatamente un lieto fine. In casa Genoa si vuole ripartire e, soprattutto, non commettere gli stessi sbagli. Dopo l’addio di Cesare Prandelli, ecco Aurelio Andreazzoli e il suo…drone.

Una novità per la squadra rossoblù che si allena sotto gli occhi vigili del proprio tecnico e quelli delle telecamere. L’allenatore, parlando a Sky Sport, ha spiegato l’importanza del drone per riprendere le sedute di allenamento della squadra: “Dopo il lavoro in campo è nostra abitudine riguardare le sedute attraverso i video, per capire se abbiamo sbagliato qualcosa e cercando di migliorare sempre. Andiamo a ricercare quello che vogliamo, le varie fasi di gioco e come si pongono i giocatori in fase di possesso e non possesso. Possiamo fare anche analisi su un singolo giocatore”.