Squadre in campo alle 17 per un test amichevole pre stagionale.

Genoa-Venezia , amichevole oggi 22 luglio 2023 . Si gioca alle 17 il test pre stagionale tra Grifone e lagunari che servirà per mettere minuti nelle gambe degli atleti in vista dei rispettivi prossimi campionati.

Genoa-Venezia, orario e dove vederla in tv

"Aria frizzante per l’atto conclusivo del pre-season tra le montagne della Val di Fassa. Il sipario si chiude sabato con l’amichevole contro il Venezia in partenza dal ritiro di Falcade. Il team veneto ha iniziato il ritiro in altura lo stesso giorno del Genoa. In mattinata i nostri sosterranno una sessione di allenamento". Sono state queste alcune delle parole con cui il Grifone ha presentato la sfida amichevole contro il Venezia in programma sabato 22 luglio alle 17.