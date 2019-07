Genoa, vittoria per 9-0 in amichevole. Andreazzoli: “Presto per parlare di gioco”

Vittoria per 9-0 del Genoa contro il Val Stubai nell’incontro amichevole odierno. Un match in cui sono andati a segno Pinamonti (tripletta), Kouamé (doppietta), Favilli, Criscito, Sanabria e Romero e al termine del quale, come riporta calciomercato.com, ha così parlato il tecnico Aurelio Andreazzoli.

SGAMBATA – “Ho visto ciò che mi aspettavo, ovvero una semplice sgambata. Non avevo alcuna pretesa e nessun obiettivo per questa partita: l’unica cosa importante era che nessuno si facesse male. E’ ancora troppo presto per parlare di gioco, abbiamo potuto lavorare su pochi concetti fin qui. Dopo questa settimana posso però dire che i ragazzi si stanno comportando in maniera eccellente: tutti hanno dato la loro massima disponibilità”.