Genoa, Wander: “In B solo una stagione. Vogliamo essere vincenti in Serie A”

Una retrocessione che non cambia i piani di 777 Partners. Il Genoa ha un progetto ambizioso che proseguirà e dovrà passare per un'annata in Serie B. Non fa drammi ma allo stesso tempo è molto realista su quanto accaduto alla squadra rossoblù in questa annata Josh Wander, fondatore della realtà americana, padrona oltre che del Grifone anche di Vasco da Gama, Standard Liegi e Red Star Parigi.

Non guardiamo indietro, ma avanti. La stagione è finita, ma per quanto sia difficile e deludente, non penso sia stata un fallimento: abbiamo cominciato la fase di transizione nel progetto che vogliamo creare qui. Non è mai facile retrocedere, ma allo stesso tempo ci sono stati molti cambiamenti nella nostra organizzazione. Siamo entusiasti per il futuro", le parole di Wander riportate da La Gazzetta dello Sport. "Dobbiamo costruire una squadra che sia competitiva in Serie B, ma la priorità sarà innanzitutto di restare in Serie B solo per un anno per tornare e continuare il progetto in Serie A. Il prossimo sarà un grande anno per il Genoa, in cui la squadra che abbiamo costruito negli ultimi sei mesi e che continueremo ad allestire in estate avrà occasione di giocare finalmente insieme e creare continuità con l’aspettativa di tornare su dopo un anno".

Il progetto del Genoa targato 777 Partners continuerà con Blessin e il ds Spors: "Johannes Spors ed Alexander Blessin sono destinati a restare qui per tanti anni. Speriamo che continuino a voler stare con noi: abbiamo molta fiducia in entrambi e crediamo che siano le persone giuste per portare il Genoa nel posto che gli compete in Serie A. Restare in B solo per una stagione. Questo è ciò che speriamo. Abbiamo obiettivi di organizzazione che vanno oltre la B, ovvero costruire una squadra che possa essere di successo non solo in B ma anche in A. Non è solo una questione di cosa possa funzionare in B, ma anche trovare talenti per il futuro che possano crescere al Genoa", ha concluso Wander.