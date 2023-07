Genoa-WSG Tirol, orario amichevole e dove vederla in tv

Scendono in campo oggi alle 17 Genoa e WSG Tirol per un test amichevole. Orario e dove vederla in tv.

Genoa-WSG Tirol si gioca oggi, martedì 18 luglio 2023 alle ore 17. Seconda amichevole pre stagionale per il Grifone che sta preparando, esattamente come i rivali, la prossima annata 2023-24.

Genoa-WSG Tirol, orario e dove vederla in tv

Sul proprio sito il Grifone ha presentato in questo modo la sfida in programma oggi. "In arrivo la seconda amichevole sotto le Dolomiti. Dopo l’esordio con il Fassa (12-0) tocca al Wsg Tirol. Si gioca martedì al “Benatti” (ore 17), biglietti sul posto e su Vivaticket. I tirolesi, radunatisi quattro settimane fa, sono attesi il 29 dalla Bundesliga. Insieme ad Aleksander Buksa (20 anni, proprietà Genoa), il club tirolese ha prelevato per l’attacco, dal Cagliari, lo sloveno Nik Prelec. A livello di preparazione gli avversari risultano avanti".