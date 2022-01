Genoa, Yeboah: “Fa un certo effetto essere allenati da Shevchenko”

Parla il calciatore del Grifone

Serata agrodolce in casa Genoa , quella vissuta in Coppa Italia. Nonostante la sconfitta contro il Milan maturata solo ai tempi supplementari, l'ambiente rossoblù può comunque essere positivo in vista dei prossimi impegni. Con lo stesso atteggiamento e voglia di fare bene si possono raggiungere i traguardi prefissati.

Tra i protagonisti della serata di San Siro, anche Kelvin Yeboah autore di una bella prestazione: "Mister Shevchenko ci ha chiesto di giocare senza paura, dando il 100%", ha sottolineato il neo attaccante del Grifone a Sky Sport dopo il ko in Coppa Italia contro il Milan: "Il mio arrivo in Italia? Non me l'aspettavo, è stata una chiamata inaspettata, sono felice sia successo. Ho dimostrato a me stesso di potercela fare. Com'è essere allenati da un ex attaccante come Shevchenko? Fa un grande effetto, spero di imparare il più possibile".